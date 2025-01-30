Kahramanmaraş Sanayisi Hızla Toparladı

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(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Genel Sekreteri Yunus Atmalı, 6 Şubat depremleri sonrasında sanayi sektörünün yaşadığı sorunları ve toparlanma sürecini ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Atmalı, "İhracatımız düşüş trendine girmedi, tekrar şehir kendini topladı ve bütün yurt dışındaki alıcılar ve yerli alıcılar yeniden mal üretmeye, tedarik etmeye devam ediyor" dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Genel Sekreteri Yunus Atmalı, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrasında sanayi sektörünün yaşadığı sorunları ve toparlanma süreci yanı sıra mücbir sebep haline ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Atmalı, iki büyük depremi bir anda yaşadıklarını belirterek, "Sanayicimiz Kahramanmaraş'ta hızlı bir refleks verdi. Bunun özellikle Kahramanmaraş'a etkisi çok büyük oldu çünkü biz bu afet döneminde şunu fark ettik ki eylemlerin yapılma şekli kadar da önemli bir başka bir unsuru da yapılma zamanlaması ve bir an önce hamle alınmasıydı. Kahramanmaraş bu anlamda çok özel bir sürece tabi tutuldu ve sanayicisi, iş insanlarımız, halkımız tekrar Kahramanmaraş'a sahip çıktı. Bu süreçte hızlı bir şekilde şehrine dönüş yaptı ve 'Kahramanmaraş'ı terk etmeli miyiz?' sorusu bizim şehrimizde neredeyse hiç sorulmadı. Dolayısıyla toparlanmamız da hızlı oldu. Sanayicimiz deprem sonrasında yatırımlarını ara vermeden tekrar şehrine dönderdi" diye konuştu.

"Bütün yurt dışındaki alıcılara ve yerli alıcılara yeniden mal üretmeye, tedarik etmeye devam ediyoruz"

"Kahramanmaraş'ta organize sanayimizde çok ciddi hasarlar oluştu" diyen Atmalı, şunları kaydetti:

"Tabi Kahramanmaraş, diğer şehirlerde, Türkiye'de çok bilinmese de ciddi bir sanayi şehri ve geçimin aslında ana kaynak sanayi olan, ihracat olan bir şehir. Dolayısıyla bu etkilenmeleri biz minimuma indirmeye çalıştık ama bu hasarların yanında özellikle dış tedarikçilerimiz, yani yurtdışından ürün alan firmalarımızın şöyle bir etkisi oldu: Bu firmalar hızlı bir şekilde tedarikçilerini değiştirme yöntemini seçtiler. Çünkü her ne kadar fabrikada hasar olmasa da, fabrika üretimine devam etse de, bazı alıcılar bölgeyi riskli görerek deprem sonrası bölgede problemler yaşayacağını düşünerek bölgeden çekilmeye karar verdiler. Ama bununla ilgili olarak şu anki şehrimiz hızlı bir şekilde aksiyon almaya çalıştı. Tekrar yeni pazar arayışlarına gidildi, daha önce çalışılan pazarlara bu şehirdeki üretimin devam ettiği anlatıldı. Bunun sonucunda biz tekrar ihracatımızı toparladık ve bu anlamda ciddi emek verdik. Kahramanmaraş adına söylüyorum, burada bir noktaya kadar başarılı olduk. Çünkü ihracatımız düşüş trendine girmedi, tekrar şehir kendini topladı ve bütün yurt dışındaki alıcılar ve yerli alıcılar yeniden mal üretmeye, tedarik etmeye devam ediyor."

"Ödenebilir koşullarının sağlanması..."

Atmalı, mücbir sebebe ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Mücbir sebep tek başına uzatıldı cümlesinden daha çok aslında bir seçimli uzatılma oldu. Burada firma sayısı karşılığında büyük bir kısmı kapsıyor ama tabi bütçesel bazda asıl büyük işletmelerimiz bu desteğin ilk aşamada dışında bırakıldı. Biz Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak sürenin uzatılması kadar aslında dikkat çekmeyi çalıştığımız şeyler vardı. Bu da bu sürenin sürekli olarak uzatılmasının dışında bunların ödenebilir koşullarının sağlanması ve bir an önce bizim de işletmelerimizin makul çerçevelerde, makul koşullar altında bunları ödemesinden yanaydık. Biz bu anlamda taksitlendirmeler ve yapılandırmalar çok önemli. Bu taksitlendirme ve yapılandırmalarda süreci ve miktarı kadar burada şart koşan teminat koşullarının bu bölgede özellikle uygulanabilir hale getirilmesi çok önemli."

"Bu deprem bize birkaç önemli ders verdi" diyen Atmalı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu derslerden bir tanesi özellikle bu bahsettiğim gibi fabrikaların yeniden toparlanma sürecinde gerekli teknik elemanın bölgemizde aslında var olmadığını gördük. Dolayısıyla bu bizi istihdam sağlamak ve kişi yetiştirmek üzere yeni adımlar atmamızı gerektiriyordu. Bununla ilgili ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bir diğer dersimiz aslında bu afetten çıkarttığımız, özellikle sadece Kahramanmaraş değil, bizim bölgemizde ciddi bir üretim kapasitesi var ama markalaşma ve katma değerli ürün azlığı da var. Yani üretiyoruz ama ürettiğimiz ürün kilo/dolar paritelerine baktığınızda çok düşük seviyelerde kalıyor. ve bu, aynı zamanda bu tip afet zamanlarında müşterilerinizin sizi kolayca terk etmesine sebep olur. Ürün, hem de sektör geliştirmeye önem verdik ve şu anda şehrimizde yeni sektörlerimizden birisi olan uzay havacılık sektörü var olmaya başladı. TUSAŞ'la ortak bir şekilde şehrimizde Türkiye'nin ikinci büyük uzay havacılık yapısallıkları üssü kuruluyor. Kahramankazan'dan sonra Türkiye'nin en büyük ikinci uzay ve havacılık yapısalları üretim merkezi Kahramanmaraş'ta olacak."