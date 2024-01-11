 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kahramanmaraş'ta 3 Otomobil ve 1 Hafif Ticari Araç Karıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta 3 Otomobil ve 1 Hafif Ticari Araç Karıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3 otomobil ve 1 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrasında jandarma ve polis ekipleri güvenlik önlemi alarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş\'ta 3 Otomobil ve 1 Hafif Ticari Araç Karıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı
11.01.2024 - 18:49,  Güncelleme: 18:50
Abone Ol

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3 otomobille 1 hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Z.T.D. yönetimindeki 46 AFL 961 plakalı otomobil, Egemenlik Mahallesi Doğu Yolu Madalyonlu Kavşak yakınlarında, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Savrulan otomobil, M.S.A. idaresindeki 46 AHL 112 ve B.B'nin kullandığı 38 AJP 319 plakalı otomobiller ile park halindeki 06 BGH 369 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Bölgeden tesadüfen geçen jandarma ekipleri, polis ekipleri gelinceye kadar kaza yerinde güvenlik önlemi alarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 3 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, İtfaiye, Güvenlik, Acil Durum, Yaralanma, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 3 Otomobil ve 1 Hafif Ticari Araç Karıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika


18:50
Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50
Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16
Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı
18:04
Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:48
Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak

Son Dakika
18:50 Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50 Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16 Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı
18:04 Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:48 Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:43 Otoyolda ters yöne giren otomobil kilometrelerce ilerledi
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 19:22:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 3 Otomobil ve 1 Hafif Ticari Araç Karıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement