Kahramanmaraş'ta 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 10.12'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ? paylaştığı bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 10.12'de 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin derinliği 7,1 kilometre olarak belirlendi.
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