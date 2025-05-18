1) KAHRAMANMARAŞ'TA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 22.05'te 4 büyüklüğünde, 7 kilometre derinlikte deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, sosyal medya hesabından açıklama yapan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Göksun İlçemizde 4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusunö dedi.