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Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkım oranı yüzde 96 oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, ağır hasar alan binaların yıkım oranı yüzde 96 seviyesine ulaştı. Ekiplerin il geneli yıkım işlemi ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı konutların yıkıları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde enkaz kaldırma çalışmaları yürütülürken, ağır hasarlı olduğu tespit edilen 14 milyon metrekarelik alanın yüzde 96'lık bölümü yıkılarak ortadan kaldırıldı. Kentte belirlenen döküm sahalarına bırakılan milyonlarca metreküp molozlar ise dönüştürülüp geri dönüşüme aktarılacağı öğrenildi.

Enkaz kaldıran işçi, "Gücümüzün yettiği kadar hızlı çalışıyoruz, iş hızlı gidiyor" diye konuştu.

Depremzede Cengiz Görünmez de "Konteynerlerde yaşayan vatandaşların bir an önce evlerine yerleşmesini istiyoruz. Devletimiz elinden geldiğince çaba gösteriyor. İnşallah kısa sürede normale döneriz" dedi.