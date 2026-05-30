Kahramanmaraş'ta Aile Fonundan 1001 Çocuk Dünyaya Geldi

30.05.2026 11:13
Aile ve Gençlik Fonu'ndan kredi alan 4 bin 904 çiftin 1001 çocuğu doğdu, ikiz doğumlar da yaşandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Kahramanmaraş'ta kredi desteği alan 4 bin 904 çiftin 1001 çocuğu dünyaya geldi.

Deprem bölgesindeki pilot uygulama olarak başlatıldıktan sonra 81 ile yaygınlaştırılan fon kapsamında, evlilik birliğinin desteklenmesine yönelik teşvikler sürdürülüyor.

Uygulama çerçevesinde, 48 aylık süreçte çocuk sahibi olan çiftlerin kredi ödemelerinin 12 ayı hibe edilirken, ikinci çocuğunu dünyaya getiren ailelerde ise kredinin tamamı hibeye dönüştürülüyor.

8 anne ikiz bebek sevinci yaşadı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ta fona yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Çalğan, şu ana kadar 4 bin 904 çiftin projeden yararlanmaya hak kazandığını belirterek, "Bu çiftlerden 1001 çocuk dünyaya gelmiştir. Ayrıca çiftlerimizden 8 annemiz de ikiz evlatlarını kucaklarına aldı." dedi.

Kentte fona yönelik talebin arttığını ifade eden Çalğan, hibe ve erteleme süreçlerinde ailelerin ayrıca bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını vurguladı.

Çalğan, "48 aylık süreç içerisinde çocuk sahibi olan çiftlerimizin kredisinin 12 ayı hibe edilmekte, 12 ayı ise ertelenmektedir. Bu süreç içerisinde ikinci çocukları dünyaya gelen çiftlerimizin kredilerinin tamamı hibe olacaktır. Çocuk sahibi olan çiftlerimizin bu süreçte herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek yoktur. Bakanlığımız bütün işlemleri resen gerçekleştirecektir." ifadelerini kullandı.

Evlilik öncesi eğitim ve saha ziyareti

Kredi kullanan çiftlerin yalnızca maddi değil sosyal açıdan da desteklendiğini bildiren Çalğan, şunları kaydetti:

"Başvuruları olumlu sonuçlanan çiftlerimize nikah öncesinde 1, sonrasında 4 olmak üzere iki yıllık zorunlu eğitim verilmektedir. İl müdürlüğümüz ve sosyal hizmet merkezlerimiz tarafından 11 ilçemizde ziyaretler gerçekleştirilerek ailelere hediyeler takdim edilerek, sevinçleri paylaşılmaktadır. Yine bu çiftlerimiz ile kurduğumuz bağ daha da geliştirilerek yapılacak eğitim ve etkinliklerle evliliklerinin daha sağlıklı devam etmesi ve çocuk yetiştirme motivasyonlarının daha güçlü olması için gereken gayret tarafımızca gösterilecektir."

Çalğan, Aile ve Gençlik Fonu başvurularının e-devlet ile "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresi üzerinden yapılabildiğini de hatırlattı.

Kaynak: AA

