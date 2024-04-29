Kahramanmaraş'ta Ali Kayası Cam Teras'a ziyaretçi akını - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta Ali Kayası Cam Teras'a ziyaretçi akını

Geniş Video İzle

Kahramanmaraş'ta bulunan Ali Kayası Cam Teras, su seviyesinden 160 metre yükseklikteki manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hafta sonları şehir, bölge ve ülke genelinden 10 binden fazla misafire ev sahipliği yapan cam teras, turistlerin hayranlıkla gezdiği bir mekan haline geldi.

29.04.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta Ali Kayası Cam Teras'a ziyaretçi akını

Su seviyesinden 160 metre yükseklikte bulunan cam teras manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Ali Kayası Cam Teras hafta sonu ziyaretçi akınına uğruyor. Kahramanmaraşlıların yanı sıra civar şehirlerden yaklaşık 10 bin kişiyi ağırlayan tesis, ziyaretçilerini hayran bıraktı.

Ali Kayası Cam Teras Kahramanmaraş'ın zengin doğal mirasının turizme kazandırılması amacıyla 2021 yılında projesi hazırlanıp 2022 yılında yapımına başlandı. 2023 yılında tamamlanarak hizmete açılan cam teras ve çevresi 370 dönümlük alanda oluşturuldu. Proje 500 metrekarelik cam teras, baraj manzaralı 700 kişilik kafe restoran, ahşap platform yürüyüş yolları ile doğa içerisinde çamlık alanda yürüyüş parkurları ve çocuk oyun alanları ile şehrin en fazla ziyaretçi alan mekanlarından biri haline geldi.

Ali Kayası Cam Teras'a kolay ulaşım için 20 kilometrelik yeni bir yol açılarak Edebiyat Yolu'na bağlandı.

Yeşil ve maviyi bir arada sunan, atmosferi, doğası ve manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakan Ali Kayası Cam Teras, hafta sonları şehir, bölge ve ülke genelinden 10 binden fazla misafirine ev sahipliği yapıyor. Onikişubat İlçesi Menzelet Baraj Göleti'nden yüksekliği160 metre olan cam teras, bölgenin yüksek cam teras alanlarından biri oldu.

Nimet Torun, "Şuanda ilk kez geldi buralı olmama rağmen çok merak ediyordum. Aşağıyı net şekilde görsek daha güzel olurdu. Çok güzel bir manzara var" dedi.

Ramazan Kırıcı ise, "Manzara güzel gerçekten yapmışlar ellerine sağlık biraz daha geliştirilmesini isteriz tabi ki" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Ali Kayası Cam Teras'a ziyaretçi akını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:24 Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı
11:11 1 Mayıs Taksim Meydanı’nda kutlanacak mı Bakan Yerlikaya’dan açıklama var 1 Mayıs Taksim Meydanı'nda kutlanacak mı? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var
10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
09:33 İslam Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
12:13 Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi Davası: Savcı, Tutuksuz Sanıkların Beraatını İstedi Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi Davası: Savcı, Tutuksuz Sanıkların Beraatını İstedi
12:00 Uçak biletlerine zam geldi Uçak biletlerine zam geldi
11:58 Türkiye’nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler Türkiye'nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü! Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler
11:56 Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter
11:50 9. kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç’ın son hali Michael Jackson’a benzetildi 9. kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali Michael Jackson'a benzetildi
11:26 Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi
11:06 Tandıra benzin bidonu devrildi, gelin ve kaynana alev alev yandı Tandıra benzin bidonu devrildi, gelin ve kaynana alev alev yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 12:53:34. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Ali Kayası Cam Teras'a ziyaretçi akını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement