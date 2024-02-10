Kahramanmaraş'ta Aranan 11 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Aranan 11 Kişi Yakalandı

Kahramanmaraş\'ta Aranan 11 Kişi Yakalandı

Kahramanmaraş'ta haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 1'i hükümlü 11 kişi, İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 firari hükümlünün de bulunduğu toplam 11 kişi, kent genelinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

10.02.2024 15:01
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Kahramanmaraş'ta haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 1'i hükümlü 11 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Kent genelinde düzenlenen operasyonlarda, aralarında 3 ayrı suçtan 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 firari hükümlünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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