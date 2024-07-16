Kahramanmaraş'ta besicilerin saman telaşı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta besicilerin saman telaşı

Kahramanmaraş kırsallarında yaşayan köylüler, hayvanları için kışlık telaşında saman hazırlama çalışmalarına başladı. Depremzedelerin yaşadığı bölgede hayvancılık ve çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşlar, tarladan elde ettikleri samanları çuvallayarak hayvanları için stok yapıyor.

16.07.2024 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta besicilerin saman telaşı

Hazırlanan saman yemleri çuvallara alınıp hayvanları için stoklanıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş kırsallarında yaşayan köylülerin hayvanları için kışlık telaşında yem hazırlama çalışmaları başladı.

Dulkadiroğlu ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar 6 Şubat depremlerinde yara aldı. Bölgede yaşayan depremzedelerin bir kısmı ülke dışına, bir kısmı da farklı şehirlere yerleşti.

Köy yerinde yaşamlarını sürdürmeye devam eden depremzedeler ise hayvanları için kışlık telaşına girdi. Torbalara alınan saman yemleri kış mevsiminde hayvanlar için stok yapılmaya başlandı.

İbrahim Sevi adlı vatandaş, "Bizim geçimimiz hayvancılık ve çiftçilikle oluyor. Köyümüz deprem sonrası mahvoldu önceden çok güzeldi. Şu anda yaptığımız kış mevsiminde hayvanlara vermek için samanları çuvallıyoruz. Bunlar tarladan sap ve saman ayrılıp patostan geçtikten sonra elde ediliyor" dedi.

Aziz Turan ise, "Biz deprem sonrası köyümüzde tutunduk bir yere gitmedik. Buradaki birçok vatandaş hiçbir şeyi kalmadığından dolayı yerlerini bırakıp yurt dışı ya da farklı yerlere göçmek zorunda kaldı. Biz yurdumuzda çiftçilik ve hayvancılık yapıyor üretimimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Deprem, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta besicilerin saman telaşı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan üstü kapalı “Suriye“ mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı "Suriye" mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var
20:01 Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor
19:11 ABD’de yapılan ankette Trump, salıncak eyaletlerde Biden’ın önüne geçti ABD'de yapılan ankette Trump, salıncak eyaletlerde Biden'ın önüne geçti
18:27 MHP’den ’“el öpme“ eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP’ye yakışan bir tavır MHP'den '"el öpme" eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır
18:22 Depremin vurduğu Malatya’da esnaf şimdi de sokakta kaldı Belediye başkanını istifaya çağırdılar Depremin vurduğu Malatya'da esnaf şimdi de sokakta kaldı! Belediye başkanını istifaya çağırdılar
19:58 Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
18:57 Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul'a geldi
18:49 EURO 2024’ün en iyi 10 golü açıkladı 2 yıldızımız birden listede EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıkladı! 2 yıldızımız birden listede
18:26 Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1’i ağır 10 kişi yaralı Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1'i ağır 10 kişi yaralı
18:17 UEFA Uluslar Ligi’ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu
17:55 Fenerbahçe servet teklif etmişti En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı Fenerbahçe servet teklif etmişti! En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı
17:42 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu
17:10 Beşiktaş’a piyango vurdu Jackson Muleka’ya Suudi Arabistan’dan talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talip var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 22:53:52. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta besicilerin saman telaşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement