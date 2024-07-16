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Kahramanmaraş'ta besicilerin saman telaşı

Hazırlanan saman yemleri çuvallara alınıp hayvanları için stoklanıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş kırsallarında yaşayan köylülerin hayvanları için kışlık telaşında yem hazırlama çalışmaları başladı.

Dulkadiroğlu ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar 6 Şubat depremlerinde yara aldı. Bölgede yaşayan depremzedelerin bir kısmı ülke dışına, bir kısmı da farklı şehirlere yerleşti.

Köy yerinde yaşamlarını sürdürmeye devam eden depremzedeler ise hayvanları için kışlık telaşına girdi. Torbalara alınan saman yemleri kış mevsiminde hayvanlar için stok yapılmaya başlandı.

İbrahim Sevi adlı vatandaş, "Bizim geçimimiz hayvancılık ve çiftçilikle oluyor. Köyümüz deprem sonrası mahvoldu önceden çok güzeldi. Şu anda yaptığımız kış mevsiminde hayvanlara vermek için samanları çuvallıyoruz. Bunlar tarladan sap ve saman ayrılıp patostan geçtikten sonra elde ediliyor" dedi.

Aziz Turan ise, "Biz deprem sonrası köyümüzde tutunduk bir yere gitmedik. Buradaki birçok vatandaş hiçbir şeyi kalmadığından dolayı yerlerini bırakıp yurt dışı ya da farklı yerlere göçmek zorunda kaldı. Biz yurdumuzda çiftçilik ve hayvancılık yapıyor üretimimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.