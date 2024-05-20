Kahramanmaraş'ta Bir Kişi Karşılaştığı Adamı Öldürdü, Karısını Yaraladı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Bir Kişi Karşılaştığı Adamı Öldürdü, Karısını Yaraladı

Kahramanmaraş\'ta Bir Kişi Karşılaştığı Adamı Öldürdü, Karısını Yaraladı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir kişi, evine geldiğinde karşılaştığı adamı öldürdü, karısını ise yaraladı. C.G. isimli şahıs, evine geldiği sırada B.Ü. ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce C.G, tabanca ile B.Ü. ve eşi B.G'yi yaraladı. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanan C.G, tedavi için hastaneye götürüldü.

20.05.2024 19:39
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir kişi, evine geldiğinde karşılaştığı adamı öldürdü, karısını ise yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Karadut Mahallesi'nde ikamet eden C.G. (59), evine geldiği sırada karşılaştığı B.Ü. (39) ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda C.G, tabanca ile B.Ü. ve eşi B.G'yi (54) yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde başından ve göğsünden yaralanan B.Ü'nün hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı B.G. ise ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekiplerince bacağından yaralanmış şekilde yakalanan C.G, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Jandarma, Göksun, Güvenlik, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Bir Kişi Karşılaştığı Adamı Öldürdü, Karısını Yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Bir Kişi Karşılaştığı Adamı Öldürdü, Karısını Yaraladı - Son Dakika
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