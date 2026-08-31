Kahramanmaraş'ta Boşanmış Çiftin Ölümü - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Boşanmış Çiftin Ölümü

Kahramanmaraş\'ta Boşanmış Çiftin Ölümü
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Boşandığı eşini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti. Olayda her iki kişi de hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, boşandığı eşini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Baybars Sokak'taki bir apartmanın merdiven dairesinde A.K. (46) ile yaklaşık bir ay önce boşandığı eşi A.O. (36) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.O'ya ateş eden A.K, daha sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, A.O. ve A.K'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

A.O. ve A.K'nın iki kez evlenip ayrıldığı öğrenildi.

Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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