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Kahramanmaraş'ta çıkan ev yangınında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta çıkan ev yangınında 2 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Barbaros Mahallesi'nde çıkan ev yangınında baba Kazım Köse hayatını kaybetti, anne Meryem ve çocukları Çiğdem Ahsen, Ilgar yaralandı. Melike Köse ise hastanede kurtarılamadı.

Kahramanmaraş\'ta çıkan ev yangınında 2 kişi hayatını kaybetti
04.01.2024 - 11:01,  Güncelleme: 11:01
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan ev yangınında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Barbaros Mahallesi'nde ikamet eden Kazım Köse'nin (30) evinden duman çıktığını görenler, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Baba Kazım Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan anne Meryem ile çocukları Çiğdem Ahsen, Ilgar ve Melike Köse (8) ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Melike Köse, kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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