Kahramanmaraş'ta Dağcılar Mahsur Kaldı
Kahramanmaraş'ta Dağcılar Mahsur Kaldı

27.03.2026 13:22
9 dağcı olumsuz hava koşulları nedeniyle arazide mahsur kaldı. Yaralı için helikopter sevk edildi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan 9 dağcı, olumsuz hava koşulları nedeniyle arazide mahsur kaldı ve 1 kişinin de bacağı kırıldı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopterle alınan dağcılar hastaneye kaldırıldı.

Nurhak'ın kırsal Umutlu Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde 9 dağcı, geziye çıktı. Sarp arazi ve kayalıklardan oluşan rotada dağcılardan Zeynel Gül'ün bacağı kırıldı. Arkadaşları Zeynel Gül'ü taşımak istedi ancak olumsuz hava koşulları ve arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle 9 kişilik grup Barak Deresi mevkisinde mahsur kaldı. Dağcılar, Nurhak Dağcılık Kulübü'nü ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Erdoğan Genç, Akın Genç, Berdan Olgunsoy, Mehmet Erik, Burak Göksu, Özkan Cücük, Hüseyin Per, Mehmet Zincirkıran ve Zeynel Gül'ü kurtarmak için seferber olan ekipler, yaklaşık 4 saatlik bir çalışma sonunda dağcılara ulaşabildi.

Olumsuz hava koşulları ve arazi şartları nedeniyle yaralı Zeynel Gül ve arkadaşlarını bölgeden çıkarabilmek için helikopter desteği istendi. Bunun üzerine Adana İncirlik Hava Üssü'nden havalanan bir askeri helikopter bölgeye giderek 9 dağcıyı alıp Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bacağı kırılan Zeynel Gül burada tedaviye alınırken, sağlık kontrolünden geçirilen 8 dağcının ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Helikopter, Acil Durum, Güvenlik, Güncel, Kaza, Doğa, Son Dakika

İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı Kimliği şoke etti İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı! Kimliği şoke etti
Fırtına Deresi’nde endişelendiren görüntü Gerçek ortaya çıktı Fırtına Deresi'nde endişelendiren görüntü! Gerçek ortaya çıktı
Kalkışta korku anları Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı Kalkışta korku anları! Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor

13:19
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
13:00
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
12:46
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
12:10
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
11:55
Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi
Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
