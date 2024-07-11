Kahramanmaraş'ta Damla Apartmanı davasında 2 sanığa hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta Damla Apartmanı davasında 2 sanığa hapis cezası

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Damla Apartmanı davasında, statik proje müellifi Güngör Ç'ye 10 yıl, fenni mesul Yusuf D'ye 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verildi. Gerekçeli kararda, sanıkların kusurlu hareket ettiği ve binanın yıkımına sebebiyet verdikleri belirtildi.

11.07.2024 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 19 kişinin hayatını kaybettiği Damla Apartmanı'na ilişkin davada 2 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçeli kararı hazırlandı.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 28 Haziran'daki karar duruşmasında statik proje müellifi Güngör Ç'ye 10 yıl, fenni mesul Yusuf D'ye 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verilmesine ilişkin gerekçeli karar yazıldı.

Depremlerde resmi kayıtlara göre 50 bin 783 insanın hayatını kaybettiği, yaklaşık 122 bin kişinin ise yaralandığı anımsatılan gerekçeli kararda, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Menderes Mahallesi Trabzon Bulvarı'ndaki Damla Apartmanı'nda da 19 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Depremin ardından ölüm ve yaralanmaların meydana geldiği binanın durumunun tespiti için Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen bilirkişi heyetince inceleme yapıldığı, binanın kolon ve kirişlerinden karot ile demir örneklerinin alınarak muhafaza edildiği aktarılan gerekçeli kararda, inşaat ve jeoloji mühendislerinden oluşan bilirkişi heyetince hazırlanan raporların Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğretim görevlilerinden oluşan 7 kişilik heyete tevdi edildiği belirtildi.

"Sanıkların üzerlerine atılı suçu işledikleri anlaşılmıştır"

Gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi:

"Damla Apartmanının yıkıldığı, yıkım neticesinde 19 kişinin vefat ettiği, binanın fenni mesulünün sanık Yusuf D, statik proje müellifinin ise sanık Güngör Ç. olduğu, Yusuf D'nin sadece fenni mesul sıfatının dikkate alınarak kusur izafesinin yapılmasının gerektiği, statik proje müellifi olan sanık Güngör Ç. yönünden binanın yıkımında statik proje içeriğinin yeterli olmaması, zemin emniyet gerilmesi yetersizliği, kolon boyutları yetersizliği, temel donatı alanı yetersizliği, kiriş ve kolon donatı alanı yetersizliği ve donatı detaylandırmasındaki yetersizlikler nedeniyle kusurlu hareket ettiği, fenni mesul olan sanık Yusuf D'nin ise donatı detaylandırmasındaki yetersizlikler, malzeme kalitesindeki yetersizlikler nedeniyle kusurlu hareket ettiği, bu şekilde sanıkların üzerlerine atılı suçu işledikleri anlaşılmıştır.

Sanıkların öngördükleri fakat istemedikleri neticenin gerçekleşmiş olması nedeniyle bilinçli taksirin varlığının kabul edilmesinin gerektiği anlaşıldığından sanıkların eylemlerine uyan maddeler uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına, sanık Yusuf D'nin tutuklulukta geçirdiği sürelerin alacağı cezadan mahsubuna, her iki sanığın kusura dayanak davranışları nazara alındığında asli kusurlu olarak hareket ettikleri ve binanın yıkımına sebebiyet verdikleri mahkememizce kabul edilmiştir. Mahkememizce her iki sanığın kusura dayanak davranışları kusur düzeyleri tespit edildikten sonra yasada ön görülen yasa yaptırımı alt ve üst sınırının dikkate alınarak temel cezalar belirlenmiştir. Bu noktada her ne kadar sanıkların kusura dayanak davranışları nedenleri ile asli kusurlu kabul edilseler de sanık Güngör Ç'nin sanık Yusuf D'ye göre bir miktar daha fazla ceza belirlenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır."

Gerekçeli kararda, sanık Yusuf D'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün, Güngör Ç'nin de aynı suçtan 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildiği aktarıldı.

Kararda ayrıca Yusuf D'nin 5 yıl mimari fenni mesullük yapmasının yasaklanmasına, Güngör Ç'nin ise 6 yıl mühendislik mesleğini yapmasının yasaklanmasına karar verildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Deprem, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Damla Apartmanı davasında 2 sanığa hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:19 Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti
14:08 Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
13:46 Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası Çevredekiler ayırmak yerine izledi Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası! Çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 16:16:34. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Damla Apartmanı davasında 2 sanığa hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement