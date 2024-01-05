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Kahramanmaraş'ta deprem mağdurları adalet istedi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta deprem mağdurları adalet istedi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından oluşan Adalet Peşinde Aileleri Platformu, depremde yıkılan binaların sorumlularının tutuklu yargılanmasını talep etmek için basın açıklaması gerçekleştirdi. Platform üyeleri, adliye binası önünde toplanarak adalet nöbeti tuttuklarını belirtti. Açıklamaya Kahramanmaraş Baro Başkanı ve depremde mağdur olan vatandaşlar da katıldı.

Kahramanmaraş\'ta deprem mağdurları adalet istedi
05.01.2024 - 17:37,  Güncelleme: 17:42
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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta "Adalet Peşinde Aileleri Platformu" basın açıklaması gerçekleştirildi.

Platform üyeleri ile Kahramanmaraş Baro Başkanlığı'na kayıtlı bazı avukatlar, ellerinde depremde yıkılan binaların sorumlularının tutuklu yargılanmasına yönelik talepleri içeren döviz ve pankartlarla adliye binası önünde bir araya geldi.

Yaşanan felakette ailelerini ve yakınlarını kaybeden kişiler tarafından oluşturulan platform adına açıklama yapan Tuğba Erdemoğlu, 19 ilde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirildiğini ve adalet nöbeti tuttuklarını ifade etti.

Erdemoğlu, depremlerde 50 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini, sorumlularını taksirle değil olası kastla yargılanmalarını talep etmek için bir araya geldiklerini aktardı.

???????Grup açıklamanın ardından dağıldı.

Açıklamaya, Kahramanmaraş Baro Başkanı Burak Gül ve bazı siyasi parti temsilcileri ile depremde ailelerini ve yakınlarını kaybeden vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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