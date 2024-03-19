Kahramanmaraş\'ta depremde yıkılan apartmanın yargılaması devam ediyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 48 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi Serdarbey Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 1 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.
1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Serdar Kazancı, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.
Tutuklu sanık Ali Serdar Kazancı, kendisinin inşaat mühendisi eğitimi alarak mesleğini seven bilinçli bir mühendis olduğunu, bina inşaatında kullanılan betonun kalitesiz olmadığını, binayı her aşamasıyla teknik uygulama sorumlusunun denetiminde ve ilgili kurumların kontrolünde eksiksiz ve hatasız yaptığını savundu.
Kazancı, "Ben bu binanın her aşamasında teknik uygulama sorumlusunun denetiminde ve Kahramanmaraş Belediyesi İmar Müdürlüğünün kontrolünde eksiksiz ve hatasız yaptım. Böyle yaptığım için de beton döküm izni verilmiştir ve beton kontrol altında döktüm. Bu işlemi Serdarbey Apartmanı'nda 11 defa yaptığım düşünülürse eksik ve hata tespit edilmediyse her seferinde de proje ile uygulama arasında da fark olması mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
Bilirkişi heyetinin hazırladığı raporu kabul etmediğini belirten Kazancı, "Sayın bilirkişiler kendi ifade ettikleri gibi 3 boyutlu sistem analizi yapmıştır. Çünkü kullandıkları paket program bu veriye tabidir. Bundan dolayı da hata ve eksiklik tespit ettiklerini iddia etmektedirler. Ben bu eksik ve hataları kabul etmiyorum. Ayrıca yapılan projeler Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası tarafından incelenip onaylandıktan sonra Kahramanmaraş Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından 1997 deprem yönetmeliğine göre incelenmiş eksik ve hata olmadığı, yönetmeliklere uygun görüldüğü için onaylanıp ruhsat verilmiştir." dedi.
Apartmanda 361 kolon, 569 kiriş bulunduğunu dile getiren Kazancı, "Ben işimi eksiksiz ve hatasız yaptım. Binada bulunan 361 kolondan 355 adetinin kesit alanının yeterli olup 6 adedinin yetersiz olması kabul edilir bir durum değildir. 6 adet kolon hangi yüke göre ne kadar yetersizdir. Bilirkişiler, eğer hesap raporlarını incelemiş olsalardı herhangi bir boyut uyumsuzluğu ya da donatı alanı yetersizliği hatasını tespit edemezlerdi. Bu binanın tasarım ve hesabı emniyet gerilmeleri metoduna uygun olarak yapılmıştır. Üzerime isnat edilmeye çalışan suçlamalar somut bir gerçeğe dayanmadığı için hukuka aykırıdır, kabul etmiyorum."
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ali Serdar Kazancı'nın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talep ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan apartmanın yargılaması devam ediyor - Son Dakika
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