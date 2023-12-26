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Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binada 16 kişinin ölümüyle ilgili 5 sanık hakkında dava açıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binada 16 kişinin ölümüyle ilgili 5 sanık hakkında dava açıldı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremde Said Bey Sitesi A Blok'un yıkılması ve 16 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 5 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, yapılan inceleme sonucunda binanın projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında yeterince uyulmadığı belirtildi.

Kahramanmaraş\'ta depremde yıkılan binada 16 kişinin ölümüyle ilgili 5 sanık hakkında dava açıldı
26.12.2023 - 11:21,
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremde Said Bey Sitesi A Blok'un yıkılması ve 16 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 5 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi Vezir Hoca Bulvarı'nda yıkılan 8 katlı binanın müteahhidi H.Ç, şantiye şefi H.İ.U, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Y.K, yapı denetim şirketi yetkilisi H.Y. ve kontrol elemanı M.Y. hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Enkazda yapılan bilirkişi incelemesine ait raporlar, karot ve demir numune analizleri ile tutanaklarının yer aldığı iddianamede, yıkılan binada 16 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Said Bey Sitesi A Blok enkazından yeteri kadar beton numunesi ve demir donatı örneği alındığı belirtilen iddianamede, söz konusu binada 13 Haziran 2016'da yeni yapı, 4 Ağustos 2016'da isim değişikliği, 16 Kasım 2016'da mimari tadilat ve 25 Aralık 2017'de mimari tadilat ve isim değişikliği olmak üzere 4 yapı ruhsatının düzenlendiği bilgisi verildi.

"Alınan numunelerin basınç dayanım sonucu düşük"

Yıkılan binanın mevcut taşıyıcı elemanlarının donatı detaylandırmasında etriye kanca özellikleri bakımından yetersizlikler olduğu vurgulanan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Yapının temeli ile 2. tablası arasında kalan katların kontrollerinin binanın inşası devam ederken değil de binanın inşası tamamlandıktan sonra yapıldığı, bina tamamlandıktan sonra binanın asma kat bölmesinin çelik konstrüksiyon ve betonlarla tamamlanarak bir kat haline getirildiği belirlenmiştir. Döşeme kirişleri arasında dolgu malzemesi olarak köpük kullanıldığı, binada dökülen betonların basınç dayanımının birbirine yakın olmadığı, kolon kiriş ve temellerden alınan numunelerin basınç dayanım sonucunun düşük olduğu tespit edilmiştir. 3 kiriş ve 2 döşemede zemin emniyet gerilemesinin sınır değerlere yakın ancak yetersiz olduğu, bazı kolonlarda kullanılan enine donatı alanı ile güçlü kolon-zayıf kiriş koşulunun sınır değerlere yakın ancak yetersiz olduğu belirlenmiştir. Yapılan inceleme, değerlendirme ve elde edilen bulgular neticesinde, söz konusu binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ve İmar Kanunu esaslarına yeterince uyulmadığı anlaşılmıştır."

İddianamede, bilirkişi raporunda yapı müteahhidi H.Ç'nin iş bitimi aşamasında proje ve uygulama arasında farklılık yarattığından, yapım aşamasında donatı detaylandırması eksikliği ve malzeme kalitesi yetersizliğinden, şantiye şefi H.İ.U, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Y.K, yapı denetim şirketi yetkilisi H.Y. ve kontrol elemanı M.Y'nin yapım aşamasında donatı detaylandırması eksikliği ve malzeme kalitesi yetersizliğinden asli kusurlu olarak kabul edildiği bildirildi.

Yıkım sonucu yaşanan ölümlerden sanıkların sorumlu olduğu belirtilen iddianamede, "Projelendirilmesindeki eksiklikler, binanın yapı malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, şüphelilerin mesleğinin ve kanunun yüklediği sorumlulukları yerine getirmemiş olmaları sebebiyle Said Bey Sitesi A Blok deprem sırasında yıkılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

İddianamede, Kahramanmaraş'ın deprem kuşağında yer aldığı ve deprem tehlikesi altında bulunduğunun herkes tarafından bilinen bir gerçek olduğu, sanıkların da yaptıkları meslek ve üstlendikleri görev doğrultusunda deprem tehlikesini bilmesi ve öngörmesi gerektiği ifade edildi.

İddianamede ayrıca, Ş.G, S.A, A.B.Ç. ve Z.B.K. hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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