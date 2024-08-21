Hakkında yakalama kararı bulunan müteahhit notere gidip vekalet vermiş - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkında yakalama kararı bulunan müteahhit notere gidip vekalet vermiş

Hakkında yakalama kararı bulunan müteahhit notere gidip vekalet vermiş

Kahramanmaraş'ta Palmiye Sitesi'nin 3 bloku 6 Şubat depremlerinde yıkılmış, toplam 150 kişi yaşamını yitirmişti. Açılan soruşturma kapsamında aranan müteahhit Ali Babaoğlu'nun depremden bir yıl sonra noterliğe giderek oğluna vekalet verdiği ortaya çıktı.

21.08.2024 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 150 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi'nin firari müteahhidi Ali Babaoğlu'nun, hakkında yakalama kararı olmasına rağmen notere gidip vekalet verdiği ortaya çıktı. Palmiye Sitesi'nde annesi, babası ve kardeşini kaybeden İrem Türkmener Karslı, yaptığı değerlendirmede, "Bu sorumluların hayatlarına kaçak olmalarına rağmen bu kadar rahat devam edebilmeleri kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Sorumluluğu bulunan her kim varsa artık bir an önce tutuklanması için devletin ne gerekiyorsa yapmasını istiyoruz" dedi.

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Palmiye Sitesi'nin 3 bloku da depremde yıkıldı. Bu sitelerde toplam 150 kişi yaşamını yitirdi ve 16 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında müteahhit Hacı Ahmet Ersoy ve jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu, ifadelerinin ardından "adli kontrol kararı" ile serbest bırakılırken, müteahhit Ali Babaoğlu hakkında da 12 Şubat 2023 tarihinde tutuklama kararı verildi. Aradan geçen 1,5 yıllık süreçte Babaoğlu yakalanamadı.

"NOTERE GİRİŞ GÖRÜNTÜSÜ İNCELENEMEDİ"

Firari müteahhit Babaoğlu'nun depremden bir yıl sonra, İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Karşıyaka 7. Noterliği'ne giderek oğlu Mustafa Babaoğlu'na gayrimenkulleri ve araçların satışı ile banka işlemleri gibi birçok konuda vekalet verdiği ortaya çıktı. Söz konusu olayın ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri tarafından araştırma yapıldı. Emniyetin mahkemeye gönderdiği araştırma tutanağında şu ifadeler yer aldı: "Olay tarihine ilişkin kamera görüntüleri noterden talep edilmiş, tarafımıza teslim edilen kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde kamera görüntüsünün sağlıklı bir şekilde oynatılamadığı görülmüştür. Şüpheli Babaoğlu'nun notere giriş görüntüsünün incelenmesi de mümkün olmamıştır."

Aylardır aranan müteahhit elini kolunu sallaya sallaya notere gitmiş

"ADALET İSTİYORUZ"

Palmiye Sitesi'nde annesi, babası ve kardeşini kaybeden İrem Türkmener Karslı, süreci şöyle değerlendirdi: "Bu sorumluların hayatlarına kaçak olmalarına rağmen bu kadar rahat devam edebilmeleri kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Sorumluluğu bulunan her kim varsa artık bir an önce tutuklanması için devletin ne gerekiyorsa yapmasını istiyoruz. Bu katiller yargılansın, adalet önünde hesap versin istiyoruz. Bizim yaşadığımız acıların yanından bile geçmeyecek alacakları cezalar ancak biz yine de sadece bunu istiyoruz. Adalet istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Yargı, Yargı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkında yakalama kararı bulunan müteahhit notere gidip vekalet vermiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
10:12 Bakan Şimşek’in istifa iddialarına yalanlama Bakan Şimşek'in istifa iddialarına yalanlama
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:00 Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya’da yakalandı Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya'da yakalandı
19:42 Eren Erdem, CHP’den istifa etti Eren Erdem, CHP'den istifa etti
19:31 Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
19:16 4 yıllık sözleşme imzalandı Fenerbahçe, yeni Arda’sını buldu 4 yıllık sözleşme imzalandı! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu
18:56 PSG’nin başı çok büyük dertte Kylian Mbappe ile davalık oldular PSG'nin başı çok büyük dertte! Kylian Mbappe ile davalık oldular
18:17 Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış Volkan Demirel’den yıllar sonra olay transfer itirafı Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı
17:44 Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi
17:09 Fenerbahçe, Joao Pedro’nun sözleşmesini feshetti Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 13:40:08. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkında yakalama kararı bulunan müteahhit notere gidip vekalet vermiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement