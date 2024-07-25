Kahramanmaraş'ta depremden sonra sağlık sorunları ve ekonomik sıkıntılar devam ediyor

Güncel

(ANKARA) - DEVA Partisi Milletvekili İrfan Karatutlu Kahramanmaraş'ta depremden hastanelerin yetersiz kaldığını belirterek "Vatandaşlar alt alta üst üste poliklinik hizmeti almaya çalışıyor" dedi.

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu bugün yaptığı basın açıklamasında 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta sağlık sorunlarının hala sürdüğünü söyledi. 1,5 yıl önce yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş ve çevresinde yaşanan sorunları değerlendiren Karatutlu "Binlerce insanımız hayatını kaybetti, binlercesi işsiz kaldı, sayısız esnafımız iş yerlerini kaybetti ve hayatta kalma mücadelesi veriyorlar" dedi.

Kahramanmaraş'ın milletvekili olarak Belediye Başkanı'nın koordinasyon masasına alınmamasını eleştiren Karatutlu, "Yaklaşık bir yıldır milletvekiliyim ve bu süre boyunca valilik, bakanlıklar ve diğer müdürlüklerin yaptığı hiçbir koordinasyon toplantısına çağırılmadım. Hükümet, muhalefeti bu tür toplantılardan dışlayarak sorunların çözümünü zorlaştırıyor" dedi.

"Vatandaşlar alt alta üst üste poliklinik hizmeti almaya çalışıyor"

Kahramanmaraş'taki sağlık sorunlarına değinen Karatutlu, depremde yıkılan hastanelerin yerine yenilerinin yapılmadığını ve mevcut hastanelerin yetersiz kaldığını vurguladı:

"Depremde iki özel hastane ve iki devlet hastanesi yıkıldı. Bu hastanelerin yerine yenileri yapılmadı, mevcut hastaneler ise ihtiyacı karşılamaktan uzak. Kahramanmaraş'ta büyük sağlık sorunları yaşanıyor ve bu sorunlar önümüzdeki aylarda da devam edecek. Vatandaşlar alt alta üst üste poliklinik hizmeti almaya çalışıyor. Milletvekillerini de Yörük Selim Hastanesi'ne davet ediyorum, vatandaşlarla konuşup durumun vahametini görsünler."

Kahramanmaraş'taki Necip Fazıl Hastanesi'nin yer seçiminin yanlış olduğunu hatırlatan Milletvekili "2006 yılında Necip Fazıl Hastanesi yerinin yanlış olduğunu o zaman da belirtmiştim. Ama ısrar ettiler, Necip Fazıl Hastanesi'ni yaptılar. Depremde devre dışı kaldı" dedi.

"Depremin üzerinden 1,5 yıl geçmesine rağmen, ne iş yerlerine ne de ev sahiplerine herhangi bir kira yardımında bulunmadılar"

Deprem sonrası yaşanan ekonomik sorunlara da dikkat çeken Karatutlu, binlerce kişinin işsiz kaldığına dikkati çekti:

"Depremin ardından binlerce vatandaşımız işsiz kaldı, binlerce esnafımız iş yerlerini kaybetti. Bu insanlar ayakta kalmaya çalışıyor, ancak yeterli destek alamıyorlar. Kira yardımları ve TOKİ projeleri yetersiz. Vatandaşlar müteahhitlerle baş başa bırakılıyor, bu da büyük bir koordinasyon eksikliğini gösteriyor. Depremin ardından hükümetin yaptığı planlamalar ve yaraların sarılması konusunda büyük eksiklikler var. Vatandaşlarımız hala büyük zorluklar yaşıyor. Bu konuları sormaya ve gündeme getirmeye devam edeceğiz."