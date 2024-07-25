Kahramanmaraş'ta depremden sonra sağlık sorunları ve ekonomik sıkıntılar devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta depremden sonra sağlık sorunları ve ekonomik sıkıntılar devam ediyor

DEVA Partisi Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş'ta depremden sonra hastanelerin yetersiz kaldığını ve ekonomik sorunların devam ettiğini belirtti. Karatutlu, vatandaşların poliklinik hizmeti almak için sıraya girdiğini ve koordinasyon eksikliği olduğunu ifade etti.

25.07.2024 18:47  Güncelleme: 20:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - DEVA Partisi Milletvekili İrfan Karatutlu Kahramanmaraş'ta depremden hastanelerin yetersiz kaldığını belirterek "Vatandaşlar alt alta üst üste poliklinik hizmeti almaya çalışıyor" dedi.

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu bugün yaptığı basın açıklamasında 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta sağlık sorunlarının hala sürdüğünü söyledi. 1,5 yıl önce yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş ve çevresinde yaşanan sorunları değerlendiren Karatutlu "Binlerce insanımız hayatını kaybetti, binlercesi işsiz kaldı, sayısız esnafımız iş yerlerini kaybetti ve hayatta kalma mücadelesi veriyorlar" dedi.

Kahramanmaraş'ın milletvekili olarak Belediye Başkanı'nın koordinasyon masasına alınmamasını eleştiren Karatutlu, "Yaklaşık bir yıldır milletvekiliyim ve bu süre boyunca valilik, bakanlıklar ve diğer müdürlüklerin yaptığı hiçbir koordinasyon toplantısına çağırılmadım. Hükümet, muhalefeti bu tür toplantılardan dışlayarak sorunların çözümünü zorlaştırıyor" dedi.

"Vatandaşlar alt alta üst üste poliklinik hizmeti almaya çalışıyor"

Kahramanmaraş'taki sağlık sorunlarına değinen Karatutlu, depremde yıkılan hastanelerin yerine yenilerinin yapılmadığını ve mevcut hastanelerin yetersiz kaldığını vurguladı:

"Depremde iki özel hastane ve iki devlet hastanesi yıkıldı. Bu hastanelerin yerine yenileri yapılmadı, mevcut hastaneler ise ihtiyacı karşılamaktan uzak. Kahramanmaraş'ta büyük sağlık sorunları yaşanıyor ve bu sorunlar önümüzdeki aylarda da devam edecek. Vatandaşlar alt alta üst üste poliklinik hizmeti almaya çalışıyor. Milletvekillerini de Yörük Selim Hastanesi'ne davet ediyorum, vatandaşlarla konuşup durumun vahametini görsünler."

Kahramanmaraş'taki Necip Fazıl Hastanesi'nin yer seçiminin yanlış olduğunu hatırlatan Milletvekili "2006 yılında Necip Fazıl Hastanesi yerinin yanlış olduğunu o zaman da belirtmiştim. Ama ısrar ettiler, Necip Fazıl Hastanesi'ni yaptılar. Depremde devre dışı kaldı" dedi.

"Depremin üzerinden 1,5 yıl geçmesine rağmen, ne iş yerlerine ne de ev sahiplerine herhangi bir kira yardımında bulunmadılar"

Deprem sonrası yaşanan ekonomik sorunlara da dikkat çeken Karatutlu, binlerce kişinin işsiz kaldığına dikkati çekti:

"Depremin ardından binlerce vatandaşımız işsiz kaldı, binlerce esnafımız iş yerlerini kaybetti. Bu insanlar ayakta kalmaya çalışıyor, ancak yeterli destek alamıyorlar. Kira yardımları ve TOKİ projeleri yetersiz. Vatandaşlar müteahhitlerle baş başa bırakılıyor, bu da büyük bir koordinasyon eksikliğini gösteriyor. Depremin ardından hükümetin yaptığı planlamalar ve yaraların sarılması konusunda büyük eksiklikler var. Vatandaşlarımız hala büyük zorluklar yaşıyor. Bu konuları sormaya ve gündeme getirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş, Milletvekili, Deva Partisi, Deprem, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta depremden sonra sağlık sorunları ve ekonomik sıkıntılar devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:37 Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş
18:49 Çocukların kavgasında feci şekilde katledildi Çocukların kavgasında feci şekilde katledildi
18:45 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken “Suriye“ detayı 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken "Suriye" detayı
18:05 İstanbul’da hava ulaşımına yağmur engeli Sabiha Gökçen’de uçuşların yüzde 5’i iptal edilecek İstanbul'da hava ulaşımına yağmur engeli! Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 20:06:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta depremden sonra sağlık sorunları ve ekonomik sıkıntılar devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement