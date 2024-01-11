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Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi davası açıldı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremde Ebrar Sitesi N Blok'un yıkılması sonucu 80 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklu yargılanan 5 sanık hakkında 22 yıl altışar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kahramanmaraş\'ta Ebrar Sitesi davası açıldı
11.01.2024 - 11:35,
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremde Ebrar Sitesi N Blok'un yıkılması sonucu 80 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklu yargılanan 5 sanık hakkında 22 yıl altışar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi 64004 Sokak'ta yıkılan bina ile ilgili şüpheliler A.D, A.Ö, M.T, A.Ö. ve T.T. hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Yıkılan blokta 80 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise yaralandığı hatırlatılan iddianamede, binanın ilk yapı ruhsatının 23 Aralık 2003'te alındığı belirtildi.

Depremin ardından ölüm ve yaralanmaların olduğu binanın durumunun tespiti için Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen bilirkişi heyeti tarafından inceleme yapıldığı, binanın kolon ve kirişlerinden karot ile demir örneklerinin alınarak muhafaza edildiği aktarılan iddianamede, 4 kişiden oluşan bilirkişi heyetince hazırlanan raporların Karadeniz Teknik Üniversitesinden 7 kişilik heyete tevdi edildiği belirtildi.

Bilirkişi raporunda asli kusur atfedilen şüphelilerin savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediği aktarılan iddianamede, binanın depremde yıkılmasında fenni mesul şüpheli A.Ö. ve öldüğü için hakkında takipsizlik kararı verilen M.A.T'nin kusurlu olduğu ifade edildi.

"Minimum gereksinimleri karşılamadığı belirlendi"

Dosyada zemin etüt raporu bulunduğu aktarılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak hazırlanan raporun ilgili yönetmeliklerde belirtilen zemin ve temel etüt raporunda istenen minimum gereksinimleri karşılamadığı belirlenmiştir. Özellikle zemin taşıma gücü ve zemin emniyet gerilmesi hesabının nasıl yapıldığının belirsiz olduğu, taşıma gücü hesaplamalarında hangi yöntemin kullanıldığının belirtilmediği ve temel boyutları mevcut olmadığı için yapılan hesaplamaların doğruluğunun anlaşılamadığı kanaatine varılmıştır. Dolayısıyla zemin etüt raporunun, yapının yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı zemin ve temel etüdü raporu genel formatına göre uygun olarak hazırlanmadığı görülmektedir."

"Malzeme kalitesi yetersiz"

İddianamede, radye döşemenin donatı alanı açısından çoğunlukla yeterli ancak sürekli temel kirişlerinin donatı alanı açısından çoğunlukla yetersiz olduğu da vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Perde duvarların, başlık ve gövde boyuna donatıları açısından çoğunlukla yeterli olduğu ancak gövde etriye donatıları açısından ise çoğunlukla yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bazı kirişler kiriş kesme güvenliği açısından sınır değerlere yakın yetersiz olmakla birlikte kabul edilebilir düzeydedir. Döşemelerin çoğunun kesit ve donatı alanı açısından yeterli olduğu belirlenmiştir. Bazı döşemeler minimum kalınlık koşulunu sağlamamaktadır. Dolayısıyla Ebrar Sitesi N blok binasının yapımından sorumlu bulunan şüpheliler T.T, A.Ö, A.D. ve M.T'nin bilirkişi kurul heyeti tarafından tespitine konu olan binanın analizler sonucunda sürekli temel kirişlerinin donatı alanı açısından çoğunlukla yetersiz olduğunun belirlenmesi, gövde etriye donatıları açısından da çoğunlukla yetersiz olduğunun belirlenmesi, bazı döşemelerin minimum kalınlık koşulunu sağlamaması, malzeme kalitesi yetersizliği ve donatı detaylandırması yetersizliği nedeniyle asli kusurlu oldukları anlaşılmaktadır."

İddianamede, bilirkişi raporunda yapının statik fenni mesulü teknik uygulama sorumlusu şüpheli A.Ö'nün de bilirkişi kurul heyeti tarafından tespitine konu olan binanın analizler sonucunda ortaya çıkan çeşitli yetersizlikler nedeniyle asli kusurlu olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede ayrıca S.G, M.Ö, M.G, M.A.T. ve M.T.A. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği, kamu görevlilerinin soruşturma iznine tabi olmaları nedeniyle haklarında tefrik karar verildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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