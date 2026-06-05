Kahramanmaraş\'ta Elektrikli Motosiklet Kazası

KAHRAMANMARAŞ'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Ubeydullah Y.'nin kullandığı elektrikli motosiklete (13), otomobil çarptı. Kaza , bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karaziyaret Mahallesi Aslanbey Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ubeydullah Y.'nin kullandığı elektrikli motosiklete, C.Ü. yönetimindeki 46 AEZ 056 plakalı otomobil çarptı. Ubeydullah Y., çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, çevredekiler çocuğun yardımına koştu. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Ubeydullah Y., Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Ubeydullah Y.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Otomobil sürücü C.Ü. polis tarafından gözaltına alınırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.