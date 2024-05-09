Kahramanmaraş'ta Entegre Katı Atık Tesisi Projesi İçin İmza Töreni - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Entegre Katı Atık Tesisi Projesi İçin İmza Töreni

Kahramanmaraş\'ta Entegre Katı Atık Tesisi Projesi İçin İmza Töreni

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yapılacak entegre katı atık tesisi projesinin yapım sözleşmesi imzalandı. Afşin, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerindeki katı atıkların modern bir şekilde depolanması ve ayrıştırılmasını sağlayacak tesisin yapım sözleşmesi için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda imza töreni gerçekleştirildi. Proje, 18 milyon avro maliyetiyle Avrupa Birliği tarafından desteklenecek ve 2025 yılında tamamlanacak.

09.05.2024 12:43
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yapılacak entegre katı atık tesisi projesinin yapım sözleşmesi imzalandı.

Afşin, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerindeki katı atıkların modern bir şekilde depolanması ve ayrıştırmasını sağlayacak tesisin yapım sözleşmesi için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda imza töreni gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, törende, 6 Şubat 2023 merkezli depremlerinin ardından kentin daha nitelikli hale gelmesi için imar ve inşa faaliyetleriniN sürdürüldüğünü söyledi.

Yeni Kahramanmaraş'ın inşasında çevre duyarlılığına önem vereceklerini ifade eden Görgel, 18 milyon avro proje maliyeti olan projenin yüzde 95'inin Avrupa Birliği (AB) tarafından destekleneceğini belirtti.

Tesisle kuzey ilçelerin çöp sorununun çözüme kavuşturulacağını ifade eden Görgel, şöyle konuştu:

"Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş olarak toparlanma sürecindeyiz. Kentimize değer katacak ve ayağa kaldıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kuzey ilçelerimizde evsel atıkların depolanması ve geri dönüşümünü sağlayacak projemiz tamamlandı ve ihalesi gerçekleştirildi. Bugünde ihaleyi alan firma ile yapım sözleşmesini imzaladık"

Afşin, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerini kapsayan projenin yatırım bedelinin 18 milyon avro olduğunu ve tesisin Afşin'in Suluk mevkisine inşa edileceğini kaydeden Görgel, "Bu projemizle birlikte evsel katı atık sorununu çözülecek ve vahşi depolamaya son vermiş olacağız. Ayrıca çevre ve görüntü kirliliğini bitirmiş olacağız. Proje kapsamında düzenli depolama sahası, çöp sızıntı suyu arıtma tesis, transfer istasyonları ve düzensiz depolama alanlarının rehabilitasyonunu gerçekleştireceğiz. Proje bedelinin yüzde 95'i hibe kapsamında yapılacak ve 2025 yılının Kasım ayında tamamlanmış olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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