Kahramanmaraş\'ta eşinin iflası sonrası evini satıp üretime başlayan kadın girişimci Neşe Leblebici 3 şubeye ulaştı

Kahramanmaraş'ta eşinin iflasının ardından evini ve ziynet eşyalarını satarak tarhana ve firik üretimine başlayan kadın girişimci Neşe Leblebici, Kovid-19 salgını ve 6 Şubat 2023 depremlerine rağmen üretimden vazgeçmedi, aldığı desteklerle 3 şubeye ulaştı.

Eşinin sağlık sorunları nedeniyle iflas etmesinin ardından iş hayatına atılmaya karar veren üç çocuk annesi 45 yaşındaki Leblebici, yaklaşık 7 yıl önce kendi işini kurmak için çalışmalara başladı.

Kayınvalidesinin de desteğini alan Leblebici, 2019'da evini ve ziynet eşyalarını satarak tarhana ve firik üretimi yapacağı imalathanenin inşaatına başladı.

İmalathanenin inşaatına başladığı dönemde Kovid-19 salgınıyla karşı karşıya kalan Leblebici, 6 Şubat 2023 depremlerinde ise işletmesinin ağır hasar görmesiyle yeniden zorlu bir süreç yaşadı.

İşletmesini yeniden faaliyete geçirmek için çözüm arayan Leblebici, yaptığı araştırmaların ardından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ve KOSGEB'e başvurdu.

Bu kurumlardan aldığı desteklerle makine ve ekipmanlarını tamamlayarak imalathanesini yeniden üretime kazandıran Leblebici, zamanla işletmesini büyüterek kentte 3 şubeye ulaştı.

"Önce kendilerine güvensinler"

Leblebici, AA muhabirine, işlerinin umduğundan daha iyi gittiğini ve hedefinin kentteki şube sayısını daha da artırmak olduğunu söyledi.

İşini çok sevdiğini belirten Leblebici, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3 bin metrekare alanım var, 800 metrekaresi kapalı. Yıllık 20 ton tarhana üretimim var. 15 ton da firik üretiyorum. Burada benimle birlikte 5 kişiye istihdam sağlıyorum. Şu an 3 şubem var ve yola devam ediyorum. Kadın girişimci arkadaşlar önce kendilerine güvensinler, sonra devletine güvenip yola adım atarak başlasınlar, gerisi gelir."

Ev hanımlığından patronluğa ulaştığını dile getiren Leblebici, elde ettiği başarının diğer kadınlara da örnek olmasını istedi.