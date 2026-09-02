Kahramanmaraş'ta eşinin iflası sonrası evini satıp üretime başlayan kadın girişimci Neşe Leblebici 3 şubeye ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş'ta eşinin iflası sonrası evini satıp üretime başlayan kadın girişimci Neşe Leblebici 3 şubeye ulaştı

Kahramanmaraş\'ta eşinin iflası sonrası evini satıp üretime başlayan kadın girişimci Neşe Leblebici 3 şubeye ulaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta eşinin sağlık sorunları nedeniyle iflas etmesinin ardından evini ve ziynet eşyalarını satarak tarhana ve firik üretimine başlayan üç çocuk annesi Neşe Leblebici, Kovid-19 salgını ve 6 Şubat 2023 depremlerine rağmen üretimden vazgeçmedi. Depremde işletmesi ağır hasar gören Leblebici, TKDK, DOĞAKA ve KOSGEB'den aldığı desteklerle imalathanesini yeniden faaliyete geçirerek kentte 3 şubeye ulaştı ve 5 kişiye istihdam sağladı.

Kahramanmaraş'ta eşinin iflasının ardından evini ve ziynet eşyalarını satarak tarhana ve firik üretimine başlayan kadın girişimci Neşe Leblebici, Kovid-19 salgını ve 6 Şubat 2023 depremlerine rağmen üretimden vazgeçmedi, aldığı desteklerle 3 şubeye ulaştı.

Eşinin sağlık sorunları nedeniyle iflas etmesinin ardından iş hayatına atılmaya karar veren üç çocuk annesi 45 yaşındaki Leblebici, yaklaşık 7 yıl önce kendi işini kurmak için çalışmalara başladı.

Kayınvalidesinin de desteğini alan Leblebici, 2019'da evini ve ziynet eşyalarını satarak tarhana ve firik üretimi yapacağı imalathanenin inşaatına başladı.

İmalathanenin inşaatına başladığı dönemde Kovid-19 salgınıyla karşı karşıya kalan Leblebici, 6 Şubat 2023 depremlerinde ise işletmesinin ağır hasar görmesiyle yeniden zorlu bir süreç yaşadı.

İşletmesini yeniden faaliyete geçirmek için çözüm arayan Leblebici, yaptığı araştırmaların ardından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ve KOSGEB'e başvurdu.

Bu kurumlardan aldığı desteklerle makine ve ekipmanlarını tamamlayarak imalathanesini yeniden üretime kazandıran Leblebici, zamanla işletmesini büyüterek kentte 3 şubeye ulaştı.

"Önce kendilerine güvensinler"

Leblebici, AA muhabirine, işlerinin umduğundan daha iyi gittiğini ve hedefinin kentteki şube sayısını daha da artırmak olduğunu söyledi.

İşini çok sevdiğini belirten Leblebici, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3 bin metrekare alanım var, 800 metrekaresi kapalı. Yıllık 20 ton tarhana üretimim var. 15 ton da firik üretiyorum. Burada benimle birlikte 5 kişiye istihdam sağlıyorum. Şu an 3 şubem var ve yola devam ediyorum. Kadın girişimci arkadaşlar önce kendilerine güvensinler, sonra devletine güvenip yola adım atarak başlasınlar, gerisi gelir."

Ev hanımlığından patronluğa ulaştığını dile getiren Leblebici, elde ettiği başarının diğer kadınlara da örnek olmasını istedi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Kosgeb, Çocuk, Firik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta eşinin iflası sonrası evini satıp üretime başlayan kadın girişimci Neşe Leblebici 3 şubeye ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Stok bitti” bahanesi artık pahalıya patlayacak Cezası belli oldu “Stok bitti” bahanesi artık pahalıya patlayacak! Cezası belli oldu
Girne’deki gemi faciasında arkadaşı öldü, kendisi kurtuldu Dehşet anlarını böyle anlattı Girne'deki gemi faciasında arkadaşı öldü, kendisi kurtuldu! Dehşet anlarını böyle anlattı
14 yaşındaki çocuk su şişesindeki tuz ruhunu içti ölümden döndü 14 yaşındaki çocuk su şişesindeki tuz ruhunu içti; ölümden döndü
Balkondan girdikleri evde korkunç manzarayla karşılaştılar Balkondan girdikleri evde korkunç manzarayla karşılaştılar
Filipinler’de köprü çöktü: 1 ölü, 3 kayıp Filipinler'de köprü çöktü: 1 ölü, 3 kayıp
Doku soruşturmasında çember daralıyor Cezaevine gönderildi Doku soruşturmasında çember daralıyor! Cezaevine gönderildi

10:57
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku
10:41
Kürt vatandaşlara yönelik ağır sözler Videoyu izleyen emniyeti etiketledi
Kürt vatandaşlara yönelik ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketledi
10:34
18 ilçede koltuklar değişti Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar
18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar
10:32
Belediyedeki rüşvete suçüstü 200 bin avroluk pazarlık kamerada: Şuradaki arkadaşlar emniyetten
Belediyedeki rüşvete suçüstü! 200 bin avroluk pazarlık kamerada: Şuradaki arkadaşlar emniyetten
10:24
Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş
Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş
09:36
DGM’den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 11:18:57. #.0.3#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta eşinin iflası sonrası evini satıp üretime başlayan kadın girişimci Neşe Leblebici 3 şubeye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement