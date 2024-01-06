Kahramanmaraş\'ta Firari 2 Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Motorlu Asayiş Timi'nin haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, "birden fazla kişi ile geceleyin silahla yağma" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.N.D'nin (35) Sarıçukur Mahallesi'nde bir bağ evinde saklandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlünün işlemlerin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Y'nin (36) Dönüklü Mahallesi'nde olduğu bilgisini aldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemleri için adliyeye götürüldü.