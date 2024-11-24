Kahramanmaraş'ta Fırtına, Okulun Çatı Duvarını Devrildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Fırtına, Okulun Çatı Duvarını Devrildi

Kahramanmaraş\'ta Fırtına, Okulun Çatı Duvarını Devrildi

Kahramanmaraş'ta fırtına nedeniyle bir okulun çatı duvarı araçların üzerine düştü, baba ve iki çocuğu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları ciddiyetini koruyor.

24.11.2024 18:28  Güncelleme: 18:29
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KAHRAMANMARAŞ'ta fırtına nedeniyle bir okulun çatı duvarı, veli toplantısı için okula gelenlerin araçlarının üzerine düştü. Otomobillerden birinde bulunan baba ve 2 çocuğu yaralandı.

Kahramanmaraş'ta fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen veli toplantısı sırasında fırtına nedeniyle okulun çatı duvarı, bahçedeki araçların üzerine düştü. Araçlardan birinde bulunan Abdullah Kekil ile 2 çocuğu duvarın üstüne düştüğü otomobilde sıkışarak yaralandı.

Kekil ve çocuklarının yardımına ilk koşan ise okuldaki öğretmenler ve veliler oldu. İhbar üzerine okula sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Kekil ve çocukları Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Kekil'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Fırtına, Okulun Çatı Duvarını Devrildi - Son Dakika

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