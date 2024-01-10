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Kahramanmaraş'ta Gazeteciler, 2023'e Damga Vuran Olayların Fotoğraflarını Oyladı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Gazeteciler, 2023'e Damga Vuran Olayların Fotoğraflarını Oyladı

Kahramanmaraş'ta bulunan gazeteciler, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Yurt içi ve yurt dışında çekilen 147 fotoğraf arasından seçim yapan gazeteciler, 5 farklı kategoride en etkileyici fotoğrafları belirledi. Oylamada, deprem, Gazze, çevre-yaşam, haber ve spor kategorilerinde çekilen fotoğraflar yer aldı.

Kahramanmaraş\'ta Gazeteciler, 2023\'e Damga Vuran Olayların Fotoğraflarını Oyladı
10.01.2024 - 10:59,
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Kahramanmaraş'ta gazeteciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Anadolu Ajansı muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen gazeteciler, 5 kategoride sunulan 147 fotoğraf arasında oylama yaptı.

Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit, " Deprem: Umut" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma", " Gazze: Kanıt"ta ise Ali Jadallah'ın "Bakış" adlı fotoğraflarını, "Çevre-Yaşam"da Sergen Sezgin'in "Kaçış", "Haber"de Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", "Spor"da ise Sergei Gapon'un "Sahada isyan" adlı karelerini seçti.

Ekonomi Gazetesi Kahramanmaraş Temsilcisi Ali Eskalen ise, "Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Son sığınak" adlı fotoğraflarına oy verdi. Eskalen, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kaçış", "Haber" kategorisinde Murat Kula'nın "Filisten'e destek", "Spor" kategorisinde Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" fotoğraflarını seçti.

Kaynak: AA
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Anadolu Ajansı, Kahramanmaraş, Deprem, Gazze, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Gazeteciler, 2023'e Damga Vuran Olayların Fotoğraflarını Oyladı - Son Dakika
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