Kahramanmaraş'ta gazeteciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Anadolu Ajansı muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen gazeteciler, 5 kategoride sunulan 147 fotoğraf arasında oylama yaptı.
Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit, " Deprem: Umut" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma", " Gazze: Kanıt"ta ise Ali Jadallah'ın "Bakış" adlı fotoğraflarını, "Çevre-Yaşam"da Sergen Sezgin'in "Kaçış", "Haber"de Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", "Spor"da ise Sergei Gapon'un "Sahada isyan" adlı karelerini seçti.
Ekonomi Gazetesi Kahramanmaraş Temsilcisi Ali Eskalen ise, "Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Son sığınak" adlı fotoğraflarına oy verdi. Eskalen, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kaçış", "Haber" kategorisinde Murat Kula'nın "Filisten'e destek", "Spor" kategorisinde Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" fotoğraflarını seçti.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Gazeteciler, 2023'e Damga Vuran Olayların Fotoğraflarını Oyladı - Son Dakika