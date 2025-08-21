Kahramanmaraş\'ta İki Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. (31) ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. (32) yakalandı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
