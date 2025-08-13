Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çeşitli suçlardan aranan 13 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 236 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş'ta Jandarma Operasyonu
