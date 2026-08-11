Kahramanmaraş'ta Kaçak Saka Avına Cezalar
Dört kişi, kaçak av nedeniyle 2.2 milyon lira ceza aldı. 175 saka kuşu kurtarıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta saka kuşlarını kaçak olarak avlayan 4 kişiye 2 milyon 221 bin 660 lira para cezası verildiğini bildirdi.
Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından operasyona ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Kahramanmaraş'ta yapılan ortak av koruma ve kontrol faaliyetinde saka kuşlarını kaçak avlayan 4 kişinin yakalandığı ifade edildi.
Operasyonda 175 canlı saka kuşu, 4 germe ağ, 4 kafes ve kuş sesi çıkaran bir cihazın ele geçirildiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Kara Avcılığı Kanunu kapsamında kişilere 576 bin 660 lira idari para cezası ve 1 milyon 645 bin lira tazminat olmak üzere 2 milyon 221 bin 660 lira para cezası uygulandı. Saka kuşları, gerekli bakım ve tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına salındı. Yaban hayatını korumak için denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor."
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