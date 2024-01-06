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Kahramanmaraş'ta Kurum Müdürleri, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Kurum Müdürleri, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kahramanmaraş'ta AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, İl Göç İdaresi Müdürü Burak Yolcuoğlu ve KOSGEB İl Müdürü Yasin Yüksek, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Müdürler, 5 kategoride yer alan 147 fotoğrafı inceleyerek oylarını kullandılar ve AA muhabir ve foto muhabirlerine teşekkür ettiler.

Kahramanmaraş\'ta Kurum Müdürleri, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
06.01.2024 - 17:22,
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Kahramanmaraş'ta kurum müdürleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AFAD Kahramanmaraş İl Müdürü Tayfun Temur, İl Göç İdaresi Müdürü Burak Yolcuoğlu ve KOSGEB İl Müdürü Yasin Yüksek, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

AFAD İl Müdürü Temur, " Deprem: Umut" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma", " Gazze: Kanıt"ta Belal Khaled'in "Haykırış" adlı fotoğrafını, "Çevre-Yaşam"da Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz", "Haber"de Mehmet Akif Parlak'ın "Sel aldı", "Spor"da ise Tolga Ovalı'nı "Kutlama dalışı" adlı karelerini seçti.

İl Göç İdaresi Müdürü Yolcuoğlu da "Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret", "Gazze: Kanıt""a Mustafa Hassona'nın "Toz duman", Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Haber"de Mehmet Akif Parlak'ın "Sel aldı" ve "Spor"da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karelerine oy kullandı.

KOSGEB İl Müdürü Yüksek ise oylarını "Deprem: Umut" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma" karesine, "Gazze: Kanıt"ta Ali Jadallah'ın "Sema Bebek" karesine, "Çevre-Yaşam"da Sergen Sezgin'in "Kaçış" karesine, "Haber"de Osmancan Gördoğan'ın "Dolunay ve akıncı" karesine, "Spor"da ise "Mete'nin nişanı" karesine oy kullandı.

Kurum müdürleri, AA muhabir ve foto muhabirlerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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