Kahramanmaraş'ta Mikrobölgeleme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta Mikrobölgeleme Çalışmaları Tamamlandı

Bakan Kurum, Kahramanmaraş Vadi bölgesindeki mikrobölgeleme etütlerinin tamamlandığını duyurdu.

07.11.2024 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın Boğaziçi ve Vadi Bölgesindeki mikrobölgeleme etüt çalışmalarının tamamladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın Boğaziçi bölgesi ve Vadi bölgesindeki detaylı bilimsel mikrobölgeleme etüt çalışmalarının yürütüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, çalışmaların tamamlandığı ve vadi bölgesinde 327 hektarlık alanın yüzde 43'lük bölümünü kapsayan eğimi yüksek bölgede kaymaların sürdüğünün tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu alanlarda heyelan riski nedeniyle "yerleşime uygun olmayan alan" statüsü korunacağının bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geri kalan yüzde 57'lik alanda ise tehlike oluşturabilecek kayma tespit edilmedi. Bölge 'önlemli alan' statüsüne alındı, 'yerleşime uygun alan' olarak belirlendi. İlgili belediyeler imar planlarında gerekli revizyonları yaparak zemin iyileştirme ve gerekli tüm önlemlerin alınması koşuluyla önlemli alanlarda yapılaşmaya izin verebilecek."

Bakan Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kahramanmaraş'ın Vadi bölgesinde bilim insanlarımızla birlikte yürüttüğümüz titiz çalışmaları tamamladık, yeni yapı alanlarımızı belirledik. En güvenli ve yerleşime uygun alanlarda inşa projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Murat Kurum, Sağlık, Güncel, Deprem, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Mikrobölgeleme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:37 Özgür Özel’den ’’MİT’e Mansur Yavaş talimatı verildi’’ iddiası Özgür Özel'den ''MİT'e Mansur Yavaş talimatı verildi'' iddiası
13:41 Cinsel ilişki sorusuna Narin’in ağabeyi Enes’ten dikkat çeken yanıt Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
23:08 Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi
22:52 Özel’den İBB’ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık
22:47 Galatasaray’ın Victor Osimhen’in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı
22:34 Batman’da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi. Batman'da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi.
22:30 Arda Güler Türkiye’ye geri dönüyor Arda Güler Türkiye'ye geri dönüyor
22:26 Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi
22:03 Esenyurt kayyumundan ilk atama Esenyurt kayyumundan ilk atama
22:03 Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaşlı futbolcuları canavara benzetti Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaşlı futbolcuları canavara benzetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 16:08:35. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Mikrobölgeleme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.