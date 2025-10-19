Kahramanmaraş'ta Okul Yangını - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Okul Yangını

19.10.2025 23:39
Kahramanmaraş'ta konteyner okulda çıkan yangın 4 sınıfa zarar verirken can kaybı yaşanmadı.

KAHRAMANMARAŞ'ta 15 derslikli konteyner okulda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 4 sınıfta hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Erkenez Mahallesi'nde bulunan 15 derslikli Havaalanı Konteyner Kenet İlkokulu ve Ortaokulu'nda çıktı. Okuldan yükselen alevleri gören konteyner kent sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevleri kontrol altına alarak, yangını söndürdü.

4 SINIF ZARAR GÖRDÜ

Soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye görevlilerinin yaptığı incelemede 4 sınıfın kullanılamaz hale geldiği saptandı. Yangınla ilgili Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü de bir açıklama yaptı. Okulda eğitim-öğretimin aksamadan devam edeceği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır. Ancak çıkan yangın sonucunda okul bünyesinde yer alan toplam 15 konteyner sınıftan 4'ü kullanılamaz hale gelmiştir. Yangın sonucu zarar gören konteynerlerin, AFAD tarafından hızlı bir şekilde kaldırılarak yerlerine yenilerinin yerleştirilmesi sağlanacaktır. Eğitim-öğretim faaliyetleri diğer mevcut sınıflarda kesintisiz olarak sürdürülecektir. Okulun akıllı tahta, masa, sıra gibi destek malzemeleri hazırlanmış olup yeni konteynerlerin yerleştirilmesinin ardından eğitim-öğretim faaliyetleri derhal başlatılacaktır. Konu ile ilgili gerekli inceleme ve değerlendirmeler ilgili birimlerce sürdürülmektedir."

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.