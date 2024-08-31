Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 1 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 itfaiye aracı, 4 iş makinesi ve 120 personel ile müdahale ediliyor. Jandarma ekipleri önlem alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Ayrıca Dulkadiroğlu ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangında 1 dönüm alan zarar gördü.

31.08.2024 17:18
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kürtül Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına, 1 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 itfaiye aracı, 4 iş makinesi ve 120 personelle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Jandarma ekipleri, bölgede önlem alarak işi olmayan vatandaşları alandan uzaklaştırdı.

Öte yandan Dulkadiroğlu ilçesi sınırları içerisindeki Kahramanmaraş Merkez Tren İstasyonu'ndaki ağaçlık alanda çıkan ve söndürülen yangında yaklaşık 1 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale - Son Dakika

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