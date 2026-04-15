Kahramanmaraş'ta Ortaokulda Silahlı Saldırı... Cumhurbaşkanı Erdoğan:  Saldırının Tüm Boyutlarıyla Aydınlatılması İçin Süreç Titizlikle Yürütülüyor

15.04.2026 19:53
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığını belirterek, "Cumhuriyet savcılarımız, mülkiye ve maarif müfettişlerimiz derhal başlatılan soruşturmaları titizlikle yürütmektedir. Olay tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kahramanmaraş'ta gerçekleşen, tüm Türkiye'yi derinden üzen silahlı saldırıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, özellikle sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu elim saldırıda maalesef pırıl pırıl evlatlarımızı ve fedakar bir eğitimcimizi kaybettik.

Kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailelerine sabır, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum.

Cumhuriyet savcılarımız, mülkiye ve maarif müfettişlerimiz derhal başlatılan soruşturmaları titizlikle yürütmektedir. Olay tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır. Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlarımız, yaralılarımızla ve hadiseden etkilenen kardeşlerimizle ilgilenmek, acıları paylaşmak ve sürece bizzat vaziyet etmek üzere Kahramanmaraş'a intikal etmişlerdir.

Milletçe hepimizin yüreğine kor bir ateş düşüren böyle bir saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması, vicdani olduğu kadar ahlaki bir görevdir. Acının siyaseti olmaz. Hadisenin hassasiyetine binaen başta basın mensuplarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden gerekli özeni göstermelerini rica ediyorum.

Bu süreçte milletimizden yalan ve yanlış haberlere, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemelerini, ilgili kamu kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını istirham ediyorum. Evlatlarımıza, ailelerimize ve öğretmenlerimize tekrar geçmiş olsun diyorum."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

