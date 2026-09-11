Kahramanmaraş'ta otomobil kamyona çarptı, sürücü öldü, eşi ve oğlu yaralı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, Kapıçam mevkisinde otomobilin refüjde sulama yapan kamyona arkadan çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, eşi ve oğlu ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ve oğlu ağır yaralandı.
Ali A. (48) idaresindeki 34 ATS 038 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu Kapıçam mevkisinde, Ö.K'nin (41) kullandığı refüjde sulama yapan 34 PNM 49 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Ali A. olay yerinde yaşamını yitirdi, eşi A.S.A. (44) ile oğlu H.A.A. ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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