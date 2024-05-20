Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş\'ta Otomobil Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti. İstasyon Mahallesi Doğu Çevre yolunda meydana gelen kazada, M.K. isimli kişi yolun karşısına geçmeye çalışırken T.S. isimli sürücünün kullandığı otomobil tarafından çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Ağır yaralanan M.K., ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

20.05.2024 17:47
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstasyon Mahallesi Doğu Çevre yolunda T.S. idaresindeki 46 KD 044 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.K.'ya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan M.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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