Kahramanmaraş'ta Penta Park Sitesi davası devam ediyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Penta Park Sitesi davası devam ediyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde 115 kişinin hayatını kaybettiği Penta Park Sitesi 1. ve 3'üncü blokların yıkımına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar savunmalarını yaparken, müştekiler de cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar vererek duruşmayı 27 Kasım'a erteledi.

12.07.2024 23:53
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde 115 kişinin hayatını kaybettiği Penta Park Sitesi 1. ve 3'üncü blokların yıkımına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Mesut Başkır, Özcan Çakmak, tutuksuz sanık Metin B. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, tutuksuz sanık Metin B. Penta Yapı AŞ'nin muhasebecisi olduğunu ifade ederek, inşaatla alakasının olmadığını söyledi.

Tutuklu sanık Penta Park Sitesi müteahhidi Özcan Çakmak, savunmasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarında hata ve eksikler olduğunu iddia etti.

Kendisinin de 15 yıl boyunca Penta Park Sitesi'nde ikamet ettiğini belirten Çakmak, "İnsan kendi mülkünün bulunduğu, kendi ailesinin oturduğu bir yeri eksik veya hatalı yapma gibi bir durumu olamaz. Bizden kaynaklanan bir kusur yoktur. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık mimar Mesut Başkır da binaya sonradan uygulanan ilave asma katların binanın statiğini bozduğunu ve binanın taşıyıcı kolonlarını zayıflattığını belirtti.

Yıkılan binaların altında bulunan dükkanların bankalarca kiralandığını ve kendilerine göre dükkanlarda uygulama yaptıklarını anlatan Başkır, şunları söyledi:

"Benim bu dava haricinde başka bir dosyam ve davam var. O davada tutuksuz yargılandım. Bu dosya ve dava ile arasında hiçbir fark yok. Bir mimarın tutuklanmasına itiraz ediyorum. Benim burada 18/1 hissem var. Bina girişinde bulunan dükkanları bankalara kiraya vermiştik. Yapılan asma katlar binaya ayrı bir yük bindirdi. Mevcut taşıyıcı sistemlere müdahalede bulunmuşlar. Yapılan tadilatlar esaslı tadilata girer ve belediyeden izin alınması gerekir. Başka bir dükkanı bir kafe kiralamıştı o da kendine göre tadilatlarda bulunmuştu. Büyük depremleri yaşadık. Biz belediyeden ruhsat almadan hayatımız boyunca inşaat yapmadık. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum."

Duruşmaya katılan tüm müştekiler de binanın yapımında kusuru bulunan sanık ve yetkililerin cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 27 Kasım'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Penta Park Sitesi davası devam ediyor - Son Dakika

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