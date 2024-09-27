Nurhak'ta PKK Malzemeleri Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülen Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan Operasyonu'nda, ilçe kırsalında teröristlerce önceden kullanıldığı değerlendirilen mağara içerisinde yaşam malzemeleri bulundu.
Malzemeler, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin, halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.
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