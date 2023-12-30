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Kahramanmaraş'ta Sağlık Çalışanlarından Terör ve İsrail'e Tepki - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Sağlık Çalışanlarından Terör ve İsrail'e Tepki

Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanları, üniformalarıyla "sessiz yürüyüş" yaparak terör olayları ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Sağlık çalışanları, "Terör, soykırım ve işgale karşı hekimlerden sessiz yürüyüş" yazılı dev pankartla Necip Fazıl Kültür Merkezi'ne yürüdü. Açıklama yapan Doç. Dr. Bülent Köstü, terör olayları ve Gazze'deki katliamı lanetleyerek, Gazze'deki sağlık merkezlerinin durumunu aktardı.

Kahramanmaraş\'ta Sağlık Çalışanlarından Terör ve İsrail\'e Tepki
30.12.2023 - 16:58,
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Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanları, üniformalarıyla "sessiz yürüyüş" yaparak yaşanan terör olayları ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Ellerindeki Türkçe ve İngilizce dövizlerle Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı Otağ Çay Bahçesi önünde toplanan sağlık çalışanları, "Terör, soykırım ve işgale karşı hekimlerden sessiz yürüyüş" yazılı dev pankartla Necip Fazıl Kültür Merkezi'ne yürüdü.

Burada sağlık çalışanları adına açıklama yapan Doç. Dr. Bülent Köstü, yaşanan terör olayları ve Gazze'deki katliamı lanetlemek adına "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdiklerini söyledi.

Katliamların hız kesmeden devam ettiğini aktaran Köstü, şunları kaydetti:

" Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin şehit olması öfkemize öfke ekledi ve Kudüs davasının yalnızca Filistinlilerin değil her Müslüman'ın derdi olması gerektiğini tekrar ispat etti. Gündemden düşürülmeye çalışılsa da kimileri için sıradan hale gelse de Gazze'de ambargo ve katliamlar hız kesmeden devam ediyor. İsrail, 7 Ekim'den bu yana onlarca doktoru tutukladı, onlarcasının ise nerede olduğu hala bilinmiyor. Gazze'nin ana hastanesi olan Şifa Hastanesi Başhekimi Muhammed Ebu Salmia, 22 Kasım'dan bu yana İsrail tarafından tutuklu bulunuyor. Toplam sayısı 54 olan pek çok kıdemli doktor, neredeyse 1 aydır hiçbir suçlama olmaksızın İsrail ordusu tarafından gözaltında tutulmaya devam ediyor. Tutuklu meslektaşlarımızı güvenli bir şekilde teslim almak ve onları özgür görmek istiyoruz."

Gazze'deki 53 sağlık merkezi ve 35 hastanenin 26'sının hizmet dışı olduğunu hatırlatan Köstü, geriye kalan 9 hastanenin ise kısmen işlevsel durumda olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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