Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
L.K. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen sepetli motosiklet, Beyoğlu Mahallesi'nde Sarılar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada motosikletteki Emirhan K.(12) olay yerinde hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü L.K. ile M.K. (10) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Sepetli Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?