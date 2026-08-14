Kahramanmaraş'ta Sıcaklık 39 Dereceyi Buldu
Kahramanmaraş'ta mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
????? Sıcak havanın etkili olduğu Kahramanmaraş'ta termometreler 39 dereceyi gösterdi.
Kahramanmaraş'ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve nem oranındaki artış günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar, serinlemek için parkları, Tarihi Kapalı Çarşı'yı, alışveriş merkezlerini ve gölge alanları tercih etti.
Kent merkezinde öğle saatlerinde de sakinlik gözlendi.
Kaynak: AA
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