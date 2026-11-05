Kahramanmaraş'ta şiddet iddiasıyla yargılanan hemşireye 5 yıl 10 ay hapis verildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta şiddet iddiasıyla yargılanan hemşireye 5 yıl 10 ay hapis verildi

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Kahramanmaraş'ta 2021'de hastanede tedavi gören bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan hemşire, kasten yaralama suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kahramanmaraş'ta 2021 yılında Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan hemşireye 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hazel Dırık Bağrıyanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Bağrıyanık, savunmasında bebek ve ailesinden, meslektaşlarından özür dileyerek, pişmanlığını dile getirdi ve beraatını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki deliller doğrultusunda hazırladığı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatları da sanığın en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulundu.

Sanık avukatı, esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediklerini, Adli Tıp İkinci Üst Kurulundan gelen raporda bebekte oluşan kırık ile müvekkili arasında illiyet bağı kurulamadığını savundu. Avukat, müvekkilinin tahliyesini ve beraatını talep etti.

Son sözü sorulan Bağrıyanık, bebeğe zarar vermek amacının olmadığını, bunun pişmanlığını ömür boyu yaşayacağını belirterek beraatını istedi.

Kararını açıklayan hakim, sanık Hazel Dırık Bağrıyanık'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek "kasten yaralama" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Olay

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021'de tedavi gören bir bebeğe şiddet uygulandığı iddiasıyla Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: AA
Kahramanmaraş3. SayfaGüncelSon Dakika

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