Kahramanmaraş'ta Şiddetli Fırtına 315 Ağaç Devirdi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Şiddetli Fırtına 315 Ağaç Devirdi

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Kahramanmaraş'ta etkili olan şiddetli rüzgar sonucu toplam 315 ağaç devrildi, 280 çit ve istinat duvarı yıkıldı. Büyükşehir belediyesi ekipleri can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

25.11.2024 12:04  Güncelleme: 12:10
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Kahramanmaraş'ta 315 ağaç fırtınada devrildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, kentte büyük hasara yol açtı. Şu ana kadar toplamda 315 ağaç devrilmesi ve 280 çit ile istinat duvarı yıkılması ihbarı alındığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta dün öğle saatlerinde başlayan rüzgar sabahın erken saatlerine kadar sürdü. Etkili rüzgar nedeniyle iş yerlerinin tenteleri, binaların çatıları uçtu. Rüzgar cami minarelerini de devirdi.

Etkili rüzgar nedeniyle 315 ağaç devrilmesi 280 çit ile istinat duvarı yıkılması ihbarı alan büyükşehir belediyesi ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için yoğun bir şekilde çalışma yürütüyor. Bir yandan çevre temizliği sürerken diğer yandan çevreye yayılan ağaç ve dalları toplanıyor.

Özellikle ana yollar ve parklarda devrilen ağaçların kaldırılması için hummalı bir çaba sürerken, zarar gören istinat duvarları ve çitler nedeniyle bazı bölgelerde güvenlik önlemleri artırıldı.

Şehir merkezinde rüzgar etkisini kaybetti.

Kahramanmaraş\'ta Şiddetli Fırtına 315 Ağaç Devirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Şiddetli Fırtına 315 Ağaç Devirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Şiddetli Fırtına 315 Ağaç Devirdi - Son Dakika
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