Kahramanmaraş'ta Silahlı Kavga Davası Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1'i tutuklu, 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık A.D.B, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık A.D.B, çiftçi ve sanayici olarak faaliyetlerini yürüttüğünü, komşularıyla iyi ilişkiler içerisinde olduğunu ifade etti.

A.D.B, "Bugüne kadar hiç kimseyle kavga etmedim. Mikdat G'ye kanalı neden bozduğunu sordum. 'Bu şekilde kanal suyu yola taşar, yol kullanılamaz hale gelir, tarla sahipleri yolu kullanamaz' dedim. Sonra tartışma oldu. Mikdat bana doğru ateş edince ben de silahımla yere doğru 3 el ateş ettim. Ateşim sonucunda kimseye mermi isabet etmedi." diye konuştu.

79 yaşında olduğunu belirten A.D.B, kalp rahatsızlığı bulunduğunu ve kalbinde 8 stent olduğunu belirterek beraatını talep etti.

Duruşmada söz alan tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek beraat talebinde bulundu.

Müşteki avukatları ise sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Sanıkların mevcut halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 9 Temmuz'a erteledi.

Olay

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Göllühüyük Mahallesi kırsalında, 8 Haziran 2024'te iş insanı A.D.B. ile M.G. (53) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, M.G. ile olay yerinde bulunan E.T. silahla yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan E.T. aynı gün ölmüş, M.G. de 36 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan A.D.B, 1 Mart 2026'da İstanbul'da polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.