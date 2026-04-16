Kahramanmaraş'ta Silahlı Saldırı: 11 Taburcu

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda yaralanan 20 kişiden 11'inin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan vatandaşlarımızdan 11'i tedavilerinin ardından taburcu edildi; 9 hastamızın tedavisi ise hastanelerimizde titizlikle devam ediyor. Bu menfur olayda hayatını kaybeden canlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.