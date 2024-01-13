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Kahramanmaraş'ta çıkan çatışmada şehit olan askerin cenazesi yarın defnedilecek - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta çıkan çatışmada şehit olan askerin cenazesi yarın defnedilecek

Kilit Harekatı Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in (22) cenazesinin yarın Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Kahramanmaraş\'ta çıkan çatışmada şehit olan askerin cenazesi yarın defnedilecek
13.01.2024 - 13:28,
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Kilit Harekatı Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in (22) cenazesinin yarın Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Göksun'un Hacıkodal Mahallesi'nde yaşayan Hasan ve Durdane Gülmez çiftine oğullarının şehit olduğu haberini Kaymakam Ömer Faruk Duman ve yetkililer verdi. Gülmez çifti gözyaşlarına boğulurken, şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gitti.

Bekar Emrullah Gülmez'in 7 kardeşi olduğu belirtildi. Bir ağabeyinin de asker olduğu ifade edilen şehidin, yarın öğle namazının ardından Hacıkodal Mahallesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA
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