Kahramanmaraş'ta Trabzon Caddesi Yeniden İnşa Ediliyor

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Depremin yıktığı şehrin en işlek caddesi hızla yapılıyor

6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan Kahramanmaraş'ın en işlek noktalarından Trabzon Caddesi modern ve yatay mimariyle yeniden yapılarak bu yıl bitmeden tamamlanması hedefleniyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın en işlek noktalarından Trabzon Caddesi 6 Şubat depremlerinde büyük hasar almasının ardından başlanan yeniden yapım sürecinde önemli mesafe kat edildi. Büyük oranda modern yapıların yeniden inşa edildiği bölgedeki konut ve iş yerlerinin bu yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

6 Şubat depremlerinde büyük hasar gören Dulkadiroğlu ilçesindeki Trabzon Caddesi'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde yürütülen yeniden inşa çalışmaları aralıksız sürüyor. Büyük oranda tamamlanan Trabzon Caddesi'ndeki deprem konutları, modern mimari anlayışıyla tasarlanarak, güvenli ve konforlu yaşam alanları sunacak şekilde planlandığı belirtildi.Yeni konutların yanı sıra, bölgede sosyal donatı alanları, yeşil parklar ve ticari merkezler de inşa ediliyor. Bu sayede, depremzedelere güvenli barınma imkanı sağlanırken, kentin ekonomik ve sosyal hayatına da yeni bir soluk kazandırılması hedeflendiği kaydedildi. Vatandaşlar, Trabzon Caddesi'nin yeniden canlanmasını ve yeni yapıların şehre değer katmasını heyecanla beklediklerini ifade etti.

Vatandaşlardan Abdülkerim Say, "Caddenin yeni bir çehresi olmuş, çok güzel. Gayet hoş binaların mimarisi ile dikkat çekiyor" dedi.

Afetin ardından çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten vatandaşlardan Duran Bağcıoğlu da "Şehrimiz ayağa kalkıyor şuanda da binalar yapılıyor. Cumhurbaşkanımızdan da ve sebep olanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.