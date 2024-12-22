Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 10 Yaralı

Kahramanmaraş\'ta Trafik Kazası: 10 Yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3'ü ağır, toplam 10 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

22.12.2024 15:00  Güncelleme: 15:01
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KAHRAMANMARAŞ'ta otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3'ü ağır, 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahramanmaraş- Andırın yolunda meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin şarampole devrildiği kazada, 2'si çocuk, 10 kişi yaralandı. Yaralılar araçlarda fırlarken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulansla ile itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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