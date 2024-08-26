Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Doğan (60) idaresindeki 80 KJ 556 plakalı traktör Kabaağaç Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada traktörün altında kalan Doğan, itfaiye ve çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Doğan'ın cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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