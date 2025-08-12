Kahramanmaraş\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttükleri çalışmalar kapsamında, İ.N'yi uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Zanlının adresinde yapılan aramada, 345 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.N, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.